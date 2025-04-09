В Театре оперы и балета в Бишкеке установили пандусы

В Бишкеке продолжают реализовывать пилотный проект по установке пандусов, отвечающих современным стандартам для людей с инвалидностью и маломобильной группы населения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По ее данным, мэр Айбек Джунушалиев совместно с представителями людей с инвалидностью приняли очередные пандусы.

На этот раз конструкции установили у Республиканской библиотеки для детей и юношества имени К.Баялинова и Театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева.

Пандусы соответствуют современным стандартам: металлические элементы загрунтованы и окрашены для защиты от коррозии; установлены удобные поручни для безопасного использования, угол наклона пандусов не превышает 8 градусов, что делает их комфортными для передвижения.

Отметим, что реализация проекта является возможной благодаря привлечению меценатов, которые вносят значительный вклад в установку пандусов.

По итогам выезда мэр Айбек Джунушалиев поручил рассмотреть вопрос благоустройства прилегающих территорий библиотеки и театра, заасфальтировать дороги, установить скамейки и уличные перила.