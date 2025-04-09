Ремонт дорог в Бишкеке. Закрываются несколько улиц

10 апреля 2025 года на реабилитацию закрывается участок бульвара Молодой Гвардии от улицы Киевской до проспекта Чуй с западной стороны. Таким образом, для движения транспорта будет закрыт участок бульвара Молодой Гвардии от улицы Боконбаева до проспекта Чуй с западной стороны. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, с восточной стороны бульвара организовано временное двустороннее движение.

Кроме того, 12 апреля 2025 года для движения транспорта закроют участок улицы Медерова от улицы Байтика Баатыра до улицы Панфилова. Таким образом, для движения транспорта будет закрыт отрезок улицы Медерова от улицы 7 Апреля до улицы Панфилова.

В связи с дорожно-строительными работами временно изменится схема движения автобуса № 195.

Фото пресс-службы мэрии Бишкека

Мэрия города Бишкека просит отнестись с понимаем к временным неудобствам и во избежание дорожных заторов рекомендует заранее планировать свой маршрут, а также воспользоваться общественным транспортом вместо личного.