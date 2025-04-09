Акын Азамат Ишенбеков вышел на свободу

Акын и журналист, сотрудник проектов Temirov Live и «Айт, айт десе» Азамат Ишенбеков вышел на свободу из исправительного учреждения № 8 в селе Петровка Чуйской области, пишет «Азаттык».

Его сопровождал адвокат Жаныш Бараков.

«10 апреля пройдет 40 дней со дня смерти мамы. Я мечтал почтить память матери в ее доме. Спасибо моему адвокату. Благодаря его усилиям я вышел на свободу», — сказал акын, добавив, что до сих пор не согласен с предъявленными ему обвинениями.

Напомним, акын Азамат Ишенбеков и активистка Зарина Торокулова оказались в списке помилованных указом президента.

Азамат Ишенбеков был среди 11 журналистов, которых арестовали в январе прошлого года. Все они действующие или бывшие члены команды расследователя Болота Темирова. Милиция предъявила журналистам обвинение по статье 278 «Призывы к массовым беспорядкам» УК КР. В октябре 2024-го Ишенбекову дали пять лет лишения свободы.