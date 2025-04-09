Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа планирует установить ежедневный штраф в $988 для мигрантов за отказ покинуть страну после решения о депортации. Об этом сообщило Reuters.

Отмечается, что штрафы хотят ввести за последние пять лет. По словам источника издания, это может привести к долгу в $1 миллион на человека. В случае неуплаты власти конфискуют имущество.

Администрация американского лидера ссылается на закон 1996 года, который впервые использован во время первого президентского срока Дональда Трампа в 2018-м. В 2021 году Джо Байден отменил эти штрафы и аннулировал все соответствующие действия.

Представитель Министерства внутренней безопасности США Триша Маклафлин заявила, что нелегальные мигранты должны использовать приложение (ранее известное как CBP One, а теперь переименованное в CBP Home) для самостоятельной депортации. В противном случае за каждый день просрочки им начислят штраф в $988.

Сообщается, что МВД Штатов предупреждало о введении штрафов в публикации в соцсетях 31 марта.

Планируемые санкции направлены против около 1,4 миллиона мигрантов, которым суд по делам иммиграции уже вынес постановление о депортации.