08:43
USD 87.39
EUR 96.36
RUB 1.01
Общество

Из Ленинградской области РФ выдворены мигранты, в том числе из Кыргызстана

С начала 2025-го судебные приставы в Ленинградской области выдворили из России 556 иностранцев и лиц без гражданства. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

Читайте по теме
Кыргызстан попросил Россию продлить срок легализации мигрантов

Это на 125 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В числе депортированных оказались жители Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана, а также представители Египта, Туниса, Камеруна, Кубы, Ирана и Сомали.

Основные причины выдворения — нарушение правил пребывания в РФ и уклонение от исполнения решения суда о самостоятельном выезде.

Судебные приставы доставили нарушителей в аэропорт Пулково, где передали погрничникам. Мигранты также обязаны выплатить штраф от 2 тысяч до 5 тысяч рублей. Им запретили въезд в Россию от трех до десяти лет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325459/
просмотров: 293
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанцам, живущим в РФ незаконно, нужно успеть легализоваться до 30 апреля
В МИД рассказали, сколько кыргызстанцев должно легализовать свое пребывание в РФ
Кыргызстан стал второй страной по числу трудовых мигрантов в России
В РФ квалифицированным иностранцам выдали в 1,5 раза больше разрешений на работу
Глава МИД КР рассказал, что делается для облегчения жизни мигрантов в России
Служба по вопросам гражданства и регистрации мигрантов появится в России
В России вступили в силу новые требования для приема детей-иностранцев в школы
Депутат Госдумы предложил выслать всех детей мигрантов из России
О свободе передвижения рабочей силы в ЕАЭС Кыргызстан напомнил России
Госдума предлагает выдавать трудовым мигрантам целевые патенты
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане намерены ввести лимит на&nbsp;количество мечетей и&nbsp;храмов В Кыргызстане намерены ввести лимит на количество мечетей и храмов
Чуждо традициям. Муфтият Кыргызстана прокомментировал запрет на&nbsp;никабы Чуждо традициям. Муфтият Кыргызстана прокомментировал запрет на никабы
Экологи заявляют об&nbsp;уничтожении в&nbsp;КР краснокнижного растения&nbsp;&mdash; юноны орхидной Экологи заявляют об уничтожении в КР краснокнижного растения — юноны орхидной
Благодаря студенту из&nbsp;Кыргызстана игра Minecraft теперь на&nbsp;кыргызском языке! Благодаря студенту из Кыргызстана игра Minecraft теперь на кыргызском языке!
Бизнес
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; поддержало Global Money Week гостевой лекцией для студентов ЗАО «МПЦ» поддержало Global Money Week гостевой лекцией для студентов
Подключай eSIM от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; бесплатно и&nbsp;удобно! Подключай eSIM от MEGA — бесплатно и удобно!
Весеннее обновление: сеть&nbsp;О! стала еще мощнее по&nbsp;всему Кыргызстану Весеннее обновление: сеть О! стала еще мощнее по всему Кыргызстану
Компания LG&nbsp;открыла HVAC-академию в&nbsp;Бишкеке Компания LG открыла HVAC-академию в Бишкеке
10 апреля, четверг
08:39
Стал известен состав переговорных групп России и США на встрече в Стамбуле Стал известен состав переговорных групп России и США на...
08:20
Из Ленинградской области РФ выдворены мигранты, в том числе из Кыргызстана
08:11
Тестирование детей мигрантов в России прокомментировал МИД Кыргызстана
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
9 апреля, среда
23:38
Илон Маск попросил ученых вывести маленького домашнего мамонта
23:29
В Дмитриевке шестилетний мальчик, играя с друзьями, упал в реку
23:01
Дональд Трамп хочет штрафовать мигрантов за отказ покинуть страну — Reuters
22:46
В Театре оперы и балета в Бишкеке установили пандусы
22:40
Ремонт дорог в Бишкеке. Закрываются несколько улиц