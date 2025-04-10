Из Ленинградской области РФ выдворены мигранты, в том числе из Кыргызстана

С начала 2025-го судебные приставы в Ленинградской области выдворили из России 556 иностранцев и лиц без гражданства. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

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Это на 125 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В числе депортированных оказались жители Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана, а также представители Египта, Туниса, Камеруна, Кубы, Ирана и Сомали.

Основные причины выдворения — нарушение правил пребывания в РФ и уклонение от исполнения решения суда о самостоятельном выезде.

Судебные приставы доставили нарушителей в аэропорт Пулково, где передали погрничникам. Мигранты также обязаны выплатить штраф от 2 тысяч до 5 тысяч рублей. Им запретили въезд в Россию от трех до десяти лет.