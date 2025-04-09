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Общество

Торговая война продолжается: Китай вводит ответные пошлины на товары США

Китай вводит пошлины на все американские товары в размере 84 процентов в ответ на ранее введенные тарифы США в размере 104 процентов. Об этом сообщила The New York Times.

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Отмечается, что КНР также добавила 12 американских компаний в список «ненадежных субъектов», которым запрещено вести бизнес в Китае или с местными предприятиями.

Как сообщает NYT, ответные действия КНР на поднятие тарифов являются сигналом того, что страна не уступит в торговой войне. Оба государства демонстрируют, что готовы «практически полностью свернуть двустороннюю торговлю».

Издание «Синьхуа» отметило, что тарифы вступят в силу 10 апреля в 12.01 по Пекину.

«Китай призывает Соединенные Штаты немедленно исправить свою неправильную практику, отменить все односторонние тарифные меры против него и надлежащим образом разрешить разногласия посредством равноправного диалога на основе взаимного уважения», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325457/
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