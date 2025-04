Финал «Рассказа служанки», фантастика и драма. Что смотреть на следующей неделе

На следующей неделе (7 — 13 апреля) просто праздник у любителей фантастики и постапокалипсиса. Выходят сразу несколько продолжений ставших культовыми сериалов — «Черное зеркало», «Рассказ служанки», «Одни из нас», «Доктор Кто». Ну а для тех, кому такой жанр не нравится, — есть новый мистический детектив, продолжение драматических и комедийных сериалов.

1 «Черное зеркало», фантастика, седьмой сезон (10 апреля) «Черное зеркало», фантастика, седьмой сезон (10 апреля)

Британский научно-фантастический сериал, изначально выходящий на британском телевидении и впоследствии перешедший на Netflix. Сезоны между собой никак не связаны, а каждая серия — это полноценная история. Общее у всех эпизодов — взгляд в будущее, которое ждет нас из-за влияния информационных технологий и нашей зависимости от них. Само название происходит от черных дисплеев различных девайсов, которых полно в каждом доме.

2 «Одни из нас», фантастика, второй сезон (13 апреля)

Второй сезон сериала основан на игре The Last of Us Part 2. Если первый сезон охватил первоисточник целиком, то сериальная адаптация второй части растянется на несколько сезонов. Действие начинается в поселении в Джексоне, куда Джоэл и Элли вернулись в финале первой части. Они живут относительно спокойно. О жестоком мире за пределами поселения напоминает разве что постоянная необходимость патрулировать округу: местным жителям нужно следить за тем, чтобы к ним не подобрались зараженные. Впрочем, важное сюжетное событие заставляет Элли покинуть поселение в Джексоне и отправиться в новое опасное путешествие.

3 «Крестоносцы», детектив, первый сезон (7 апреля)

Главный герой сериала Константин Крестоносцев возглавляет группу, которая занимается раскрытием загадочных преступлений. Хорошо разбираясь в эзотерике и оккультизме, герой уверен, что случаи из его практики имеют рациональное объяснение. До тех пор, пока не сталкивается с чем-то действительно невероятным.

4 «Рассказ служанки», фантастика, шестой сезон (8 апреля)

Финальный сезон покажет, как служанки, долгие годы вынужденные рожать детей для лидеров Гилеада, поднимают восстание против угнетателей. Они намерены уничтожить тоталитарный режим, который лишил их свободы и права выбирать судьбу. «Мы боялись их годами. Теперь настал их черед бояться нас», — говорит в ролике главная героиня Джун в исполнении Элизабет Мосс. Ей предстоит вернуться в Гилеад, сплотить всех несогласных и вступить в решающую схватку за свободу. «Рассказ служанки» основан на одноименном романе Маргарет Этвуд 1985 года. Сериал стартовал в 2017 году и повествует о религиозно-авторитарном государстве Гилеад, возникшем на территории бывших США.

5 «Доктор Кто», фантастика, второй сезон (12 апреля)

Классические дуэты воссоединяются, чтобы на борту уникальной ТАРДИС совершить ностальгическое путешествие сквозь пространство и время. Доктор Кто и команда его друзей отправляются в далекие инопланетные миры. И куда бы они ни держали путь, везде их поджидают захватывающие приключения, страх, веселье, погони, радость и ужасные чудовища. После катастрофы на космическом корабле Доктор познакомился с научной сотрудницей ЮНИТ Ширли. Эта встреча породила в голове главного героя один вопрос...

6 «Друзья и соседи», драма, первый сезон (11 апреля)

Потеряв работу, менеджер хедж-фонда прибегает к кражам со взломом, нацеливаясь на богатых соседей, чтобы поддержать образ жизни своей семьи. Однажды он совершает роковую ошибку, врываясь не в тот дом.

7 «Не пытайтесь это повторить», драма, четвертый сезон (8 апреля)

В центре истории два лучших друга по имени Мориц и Ленни. Эти парни — обычные немецкие школьники, которые не особенно пользуются популярностью среди своих сверстников. Однако все меняется, когда в личной жизни Морица наступают непростые времена: его девушка совершенно неожиданно разрывает с ним отношения, чтобы уйти к школьному наркоторговцу. Желая впечатлить свою бывшую, юноша решает стать лучше своего соперника и открыть собственный, более масштабный бизнес по продаже наркотиков.

8 «Крестный отец Гарлема», криминал, четвертый сезон (13 апреля)

9 «Хитрости», комедия, четвертый сезон (10 апреля)

События сериала разворачиваются вокруг легендарной комедиантки Деборы Вэнс. В течение долгих лет она пыталась добиться статуса самой смешной женщины в стране, и ей это удалось. Дебора живет в Лас-Вегасе, главном городе развлечений, и понимает, что слава постепенно покидает ее. Как вернуть любовь зрителей? По ходу развития событий главная героиня знакомится с молодой женщиной, которая также мечтает добиться признания. Дебора делится с ней различными полезными советами или «хитростями» — в свое время именно они помогли ей стать звездой.

10 «Непостижимая Ахарэн», аниме, второй сезон (7 апреля) «Непостижимая Ахарэн», аниме, второй сезон (7 апреля)

Японский аниме-сериал о чрезмерно общительной девушке. Рэйна Ахарэн — простая школьница, испытывающая крайне необычные коммуникативные проблемы. Она слишком легко и быстро сходится с людьми, не выдерживая необходимую дистанцию и пугая новых знакомых прямотой и откровенностью. Однажды новый одноклассник Райдо Мацубоси помогает ей поднять упавший ластик. Он даже не представляет, во что ввязывается из-за этого простого жеста вежливости.

11 «Бывшая жена», триллер, второй сезон (10 апреля) «Бывшая жена», триллер, второй сезон (10 апреля)

Когда Таше стало известно, что она ждет ребенка, Джек сразу бросил законную супругу и сделал ей предложение. Его не остановила даже значительная разница в возрасте и социальном статусе. Таша переехала в шикарный особняк, где живет с любимым супругом и дочерью. Но даже через несколько лет после бракосочетания она ощущает себя чужой: сестра и родители Джека ее терпеть не могут, а бывшая супруга постоянно наведывается в гости. Да и Джек перестал уделять ей внимание, пропадая на работе...

Какие новые и продолжение каких старых сериалов вышли на этой неделе (31 марта — 6 апреля), можно посмотреть здесь.