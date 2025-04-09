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Общество

Правозащитники заявили о насилии над детьми в интернате «Боорукердик»

Как сообщила 24.kg глава общественного фонда «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова, к правозащитникам поступил сигнал о совершении насилия в отношении детей на территории интерната для пожилых «Боорукердик» в Оше.

«Дети являются воспитанниками семейного детского дома «Лотос». В 2024 году из-за ветхого состояния здания детдома их перевели в дом престарелых с ведома вице-мэра южной столицы Нурбека Кадырова. Там они провели полгода. Дети жалуются на избиения, буллинг и сексуальные домогательства со стороны персонала центра. Ранее я ему настоятельно рекомендовала не переводить детей в учреждение для взрослых, он ко мне не прислушался. Очень жаль. Обращаюсь к властям КР, омбудсмену с просьбой провести мониторинг и взять под защиту детей-сирот», — написала она.

Как отметила правозащитница, сейчас большая часть детей переехала в новое здание семейного детского дома. «Часть еще остается в доме престарелых, что тоже подвергает их дальнейшему риску. При этом возникла еще одна проблема — теперь на новое здание детского дома претендует городская прокуратура. Мы считаем, что ни в коем случае нельзя лишать детей такого детского приюта, поскольку там они живут как одна семья», — добавила Назгуль Турдубекова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325402/
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