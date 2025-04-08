В части Бишкека 10 апреля отключат подачу питьевой воды с 10.00 до 24.00 часов в жилые дома, школы, детские сады, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности.
Район отключения, ограниченный:
- улицей Алыкулова — улицей Кустанайской — БЧК — рекой Ала-Арчой — улицей Рыскулова (проспект Дэн Сяопина) — Интергельпо — линией железной дороги;
- (Пригородное) улицей Юбилейной — улицей Горького — улицей Садовой (Пригородное) — БЧК;
- в жилых районах «Военный Городок», «Кызыл Аскер», жилмассив «110-й квартал», микрорайон «Достук».
МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.