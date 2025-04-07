Центральный рынок города Ош начнут переносить в новый комплекс с 20 апреля

Центральный рынок Оша начнут переносить в новый комплекс с 20 апреля. Об этом сообщил мэр Женишбек Токторбаев во время обхода нового муниципального рынка с руководителями профильных служб и правоохранительных органов.

В рамках мероприятия градоначальник посетил дополнительные рынки, строящиеся инвесторами рядом с муниципальным комплексом.

«Женишбек Токторбаев поручил руководству рынка и соответствующим службам с 20 апреля провести необходимые мероприятия по переносу старого муниципального комплекса, а также к этому времени завершить работы вокруг рынка и заасфальтировать места для парковок», — сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, мэрия Оша анонсировала перенос центрального рынка, расположенного вдоль реки Ак-Бууры, на 20 января. Всем торговцам было предложено до этого дня переместиться на территорию нового муниципального комплекса.