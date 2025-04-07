Благодаря студенту из Кыргызстана игра Minecraft теперь на кыргызском языке!

Студент третьего курса журналистики КРСУ Атай Азаматов связался с разработчиками игры Minecraft и перевел ее на кыргызский язык. В интервью 24.kg парень рассказал, как к нему пришла идея перевода и сколько времени занял весь процесс работы с разработчиками.

Фото Атая Азаматова

— Идея появилась еще во время пандемии, в 2020 году, когда школы перешли на онлайн-формат. Мы с друзьями, вспомнив детство, вновь начали играть в эту игру. Во время игры мне стало интересно, какие языки, кроме английского и русского, здесь доступны, и я заметил присутствие других тюркских языков. Вот так я стал думать о переводе игры на кыргызский.

— Как проходила коммуникация с Mojang? На каком этапе они одобрили вашу инициативу?

— Студия Mojang работает с сервисом Crowdin, предназначенным для локализации разных сайтов, документации и компьютерных игр. Я зарегистрировался и стал искать кыргызский язык, но в проекте Minecraft его не было. Я писал на почту разработчикам, самой студии, но не получил никакого отклика. И лишь спустя три года, в мае 2024-го, я получил ответ от ответственного за локализацию на разных языках от лица студии с бланками для заполнения и создал проект для кыргызского языка.

— Сложности были. Некоторые слова не имели аналогов на кыргызском языке. Пришлось открывать и смотреть хотя бы что-то приближенное из разных словарей.

— Какие технические инструменты или платформы вы использовали для перевода?

— Словари наших известных филологов и переводчиков. Это были труды Константина Юдахина, Болота Юнусалиева, Касыма Тыныстанова, Эмиля Асанова и орфографический словарь кыргызского языка Кусеина Карасаева.

— Сколько времени занял весь процесс — от идеи до реализации в самой игре?

— Я создал проект благодаря разрешению разработчиков в конце мая прошлого года. Перевод закончил в конце марта 2025-го, в преддверии выхода новой версии игры. Работа заняла почти год.

— Какой отклик вы получили от сообщества и разработчиков после добавления кыргызского языка?

— Лишь небольшой круг людей знал о готовящемся переводе игры. Это были знакомые, семья и пара друзей. Моя подруга Сезим Дамирова немного мне помогла, создав несколько переводов.

— На мой взгляд, это большой вклад в развитие кыргызского языка. И я думаю, что детям через эту игру будет интереснее изучать язык. Я не преследую цели похвастаться или похвалить себя, это все ради языка и нашей родины. Теперь это первая компьютерная игра, получившая перевод на наш язык.

— Планируете ли вы продолжать подобные инициативы в будущем — возможно, в других играх или сферах?

— Возможно, если проекты по локализации разного рода контента будут выходить чаще. От разработчиков я ничего не получил. Все было на добровольной основе, не ради денег. Хочу отдельно выделить, что это был перевод именно версии на компьютерах. За версию на мобильных и консольных платформах отвечает уже компания Microsoft, которой и принадлежит студия Mojang. Microsoft уже нанимает переводчиков, поэтому на мобильных версиях многих языков нет.