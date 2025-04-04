Потребуется реабилитация. Медики о состоянии пострадавшей в парке Панфилова

Пострадавшей на аттракционе в парке Панфилова потребуется реабилитация. Об этом 24.kg сообщили в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи.

По словам медиков, девушка продолжает получать лечение в отделении нейротравмы.

«В состоянии отмечается положительная динамика, ей стало легче, но выписывать еще рановато. Выпишем, как пройдет острый период, потом будет долечиваться по месту жительства. Потребуются консультации у невропатолога, челюстно-лицевого хирурга», — отметили в стационаре.

Напомним, вечером 31 марта в парке Панфилова в Бишкеке произошел инцидент. На кресле одного из аттракционов сорвался ремень безопасности, из-за чего девушка упала во время движения сооружения. Ее госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии в отделение реанимации.