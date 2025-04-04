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Общество

Катарские врачи бесплатно прооперируют в Бишкеке детей с проблемами слуха

В Национальный центр охраны материнства и детства 6 апреля прибудут врачи из Катара. В течение недели они совместно с кыргызскими коллегами проведут высокотехнологичные хирургические операции на органах слуха у детей.

Как сообщили в НЦОМиД, операции по кохлеарной имплантации (КИ) считаются дорогостоящими (один имплант оценивается в размере 12-25 тысяч евро). Раньше пациентам приходилось выезжать за рубеж.

Впервые в Кыргызстане в ноябре 2018 года выполнено восемь операций таким детям, что было поддержано немецким фондом Lehnhardt.

В последующие годы прооперировано еще 226 человек.

со страницы НЦОМиД в Facebook
Фото со страницы НЦОМиД в Facebook. Катарские врачи бесплатно прооперируют в Бишкеке детей с проблемами слуха
«В ЛОР-отделении НЦОМиД (по обращаемости) на учете у сурдолога состоит более 200 детей с инвалидностью по слуху. Все прооперированные пациенты нуждаются в реабилитации, включающую занятия с сурдопедагогом, настройку речевого процессора КИ в начале каждого месяца в течение трех-четырех месяцев, а затем каждые три месяца, шесть месяцев», — отметили в центре.

Уточняется, что отбор детей на КИ ведется комиссией согласно приказу Минздрава КР из всех регионов Кыргызстана. Операции выполняются бесплатно.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324889/
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