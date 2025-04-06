Более 20 лет в миграции. Кыргызстанка рассказала о жизни в Лондоне

Кыргызстанка Бариниса Тагаева более 20 лет работает вдали от родины. 15 лет прожила в Дубае, последние пять лет живет в Лондоне. Генеральный директор международной транспортной компании рассказала 24.kg о жизни и работе в Лондоне.

Фото Бариниса Тагаева. Кыргызстанка Бариниса Тагаева

- Расскажите немного о себе. Где вы родились и учились?

- Родилась 4 февраля 1982 года в селе Бостон Узгенского района. До 6-го класса училась в школе Орозалы Жусупеков № 35 в Бостоне, затем продолжила обучение в «Караханид» лицее № 87 в Шоробашате, где окончила 11-й класс.

С детства мои родители уделяли большое внимание моему образованию, воспитывали меня в правильных ценностях и с ранних лет учили английскому языку. Это стало важным фундаментом для моего дальнейшего развития и успеха.

— Сколько лет вы живете в Лондоне? Почему именно Англия?

- В Лондоне живу уже 5 лет. До этого 15 лет прожила в Дубае, где приобрела ценный опыт в международном бизнесе. Великобритания – один из крупнейших экономических центров мира, особенно в сфере логистики и международных перевозок. Лондон предоставляет отличные возможности для ведения бизнеса, роста и выхода на мировой рынок, поэтому я выбрала этот город для дальнейшего развития.

— Чем вы занимаетесь в Лондоне?

- Я генеральный директор международной транспортной компании. Мы занимаемся организацией логистики и грузоперевозок, помогая клиентам эффективно перемещать товары между странами, оптимизируя маршруты и снижая затраты.

— Как дался переезд? Что помогло адаптироваться?

- Переезд — это всегда вызов, особенно когда меняешь не только страну, но и деловую среду. Однако благодаря опыту работы в международной логистике, четкому планированию и поддержке семьи адаптация прошла успешно. Важно быть открытым к новой культуре и готовым к интеграции в новую среду.

— Насколько быстро вам удалось привыкнуть к климату Лондона?

- Здесь влажно, часто пасмурно. Конечно, вначале это было непривычно, но со временем привыкаешь к переменчивой погоде. Главное — всегда иметь с собой зонт!

— Чем удивляет жизнь в Лондоне?

- Лондон — невероятно динамичный город, где традиции и инновации существуют бок о бок. Он удивляет темпом жизни, культурным многообразием и возможностями для бизнеса. Особенно впечатляет уровень международного сотрудничества и открытость для новых идей.

Фото Бариниса Тагаева. Кыргызстанка Бариниса Тагаева

— Недавно в Лондоне проводили Нооруз для соотечественников. Расскажите подробнее, чья была идея организовать такой праздник? Сколько человек пришло?

- Идея организовать празднование Нооруза в Лондоне появилась у меня, и я рада, что в ее реализации активно помогли Айгул Акималиева, Айгул Дуйшекева и наша молодежь — Аймира Зулумова и Таалай Асанкул уулу. Мы вложили душу в это мероприятие, чтобы создать атмосферу уюта и единства.

Праздник собрал более 300 человек. Гости наслаждались традиционными кыргызскими угощениями, музыкой, танцами, национальными играми, а главным символом мероприятия стал сумолок. Этот день еще раз напомнил нам: где бы мы ни находились, наша культура, традиции и дух единства всегда остаются с нами.

— Чего не хватает вдали от родины?

- Конечно, в первую очередь не хватает родных и близких, национальной кухни, тепла кыргызских традиций. Кыргызстан – это место, где остаются корни, и, несмотря на все возможности, которые дает Лондон, я всегда ощущаю сильную связь с родной землей.

— С кем вы живете в Лондоне?

- Я живу здесь с семьей — мужем и тремя замечательными сыновьями: Йариданом, Хадрианом и Османом. Все они учатся в школе. Особенно горжусь тем, что мой второй сын является президентом школы в Лондоне.

— Что для вас значит семья?

- Семья — это мой главный источник вдохновения и поддержки. Мой муж – самая большая опора во всех начинаниях. Его вера в меня, наша совместная работа над достижением целей помогают двигаться вперед, преодолевая любые трудности. Видеть, как мои дети растут, развиваются и добиваются успехов, — это самое большое счастье. Несмотря на насыщенную деловую жизнь, я всегда нахожу время для семьи, ведь именно она придает силы для новых свершений.