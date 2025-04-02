Рабочая группа ООН признала арест девяти журналистов Temirov Live незаконным

Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям (РГПЗ) пришла к выводу, что задержание девяти граждан Кыргызстана нарушило международные стандарты прав человека. Об этом говорится в заключении, опубликованном по итогам 101-й сессии группы, состоявшейся в ноябре 2024 года.

Речь идет о журналистах проектов Temirov Live и «Айт Айт десе» Сапарбеке Акунбекове, Айке Бейшекеевой, Азамате Ишенбекове, Акылбеке (Акыле) Орозбекове, Актилеке (Мааданбеке) Капарове, Тыныстане Асыпбекове, Сайпидине Султаналиеве, Максате Тажибек уулу и Жоодаре Бузумове.

Рабочая группа установила, что их задержание нарушило многочисленные статьи Всеобщей декларации прав человека и Международного пакта о гражданских и политических правах.

В связи с этим РГПЗ призвала власти КР:

безоговорочно освободить Азамата Ишенбекова;

отменить условные приговоры, вынесенные Актилеку Капарову и Айке Бейшекеевой;

обеспечить Акылбеку Орозбекову, Тыныстану Асыпбекову, Сайпидину Султаналиеву, Максату Тажибек уулу, Сапарбеку Акунбекову и Жоодару Бузумову эффективное право на компенсацию и другие меры по восстановлению их прав.

Кроме того, рабочая группа настоятельно порекомендовала Кыргызстану провести полное и независимое расследование обстоятельств задержания и принять соответствующие меры в отношении лиц, ответственных за нарушение прав задержанных.

Напомним, 16 января 2024 года задержаны 11 журналистов. Некоторые из них в то время были связаны с проектами Temirov Live и «Айт Айт десе», другие же имели опыт сотрудничества с ними в прошлом.