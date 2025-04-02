В селе Кашка-Суу Чуйской области построят новый кампус КРСУ

В ходе визита российской делегации в нашу страну состоялся осмотр участка, предназначенного для возведения нового кампуса Кыргызско-Российского Славянского университета. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
Участок расположен в перспективном районе села Кашка-Суу Чуйской области и занимает площадь более 30 гектаров. Как отмечается, проектирование будущего кампуса ведется с учетом мировых стандартов высшего образования.
Завершение строительства запланировано к 2030 году. Финансирование проекта будет осуществляться из бюджетов РФ и КР.
Уточняется, что глава кабмина Адылбек Касымалиев поддержал предложение о включении в бюджет Кыргызстана расходов на проектирование и строительство инженерных сетей до границ участка.
Исполняющий обязанности ректора КРСУ Сергей Волков подчеркнул важность возведения нового кампуса для университета и системы высшего образования КР, отметив, что он станет современным образовательным пространством и центром научно-технологического и инновационного развития региона.