Илона Маска и его сотрудников хотят проверять на наркотики

Конгрессвумен Мики Шеррилл из Палаты демократов представила законопроект, который будет обязывать Илона Маска и его сотрудников регулярно сдавать тесты на наркотики, сообщает Axios.

Она сослалась на отчет Wall Street Journal за 2024 год, в котором утверждалось, что Илон Маск употреблял запрещенные вещества, включая ЛСД, кокаин, экстази, грибы и кетамин.

«Сейчас важнее, чем когда-либо, защитить американцев от безрассудной некомпетентности администрации Трампа и ее явного пренебрежения национальной безопасностью. Те, кто имеет доступ к конфиденциальной информации, должны быть тщательно проверены, оставаться в ясном сознании и принимать взвешенные решения», — заявила Мики Шерилл.

В законопроекте следует, что специальные государственные сотрудники должны проходить тест на наркотики перед началом работы и участвовать в программе случайного тестирования. Сообщается, что любой, чей тест окажется положительным на наркотики, будет отстранен от государственной службы как минимум на год.

Адвокат Илона Маска сообщил WSJ, что его подзащитный «проходит регулярные и случайные тесты на наркотики в SpaceX и никогда не проваливал их».

Представители DOGE не ответили на запросы о комментариях.