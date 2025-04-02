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Общество

Количество рейсов из Бишкека в Раззаков увеличено до четырех в неделю

Авиакомпания Asman Airlines увеличила количество рейсов в город Раззаков (Баткенская область) до четырех раз в неделю. Об этом сообщила пресс-секретарь ОАО «Аэропорты Кыргызстана» Алена Хоменко.

Уточняется, что полеты будут совершаться в понедельник, среду, пятницу и воскресенье.

Стоимость билетов начинается от 3 тысяч 900 сомов. Купить их можно через приложение Asman Airlines или сайт компании.

Напомним, рейсы в Раззаков были запущены в октябре 2024 года. Изначально они осуществлялись два раза в неделю, позже их количество было увеличено до трех.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324730/
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