Количество рейсов из Бишкека в Раззаков увеличено до четырех в неделю

Авиакомпания Asman Airlines увеличила количество рейсов в город Раззаков (Баткенская область) до четырех раз в неделю. Об этом сообщила пресс-секретарь ОАО «Аэропорты Кыргызстана» Алена Хоменко.

Уточняется, что полеты будут совершаться в понедельник, среду, пятницу и воскресенье.

Стоимость билетов начинается от 3 тысяч 900 сомов. Купить их можно через приложение Asman Airlines или сайт компании.

Напомним, рейсы в Раззаков были запущены в октябре 2024 года. Изначально они осуществлялись два раза в неделю, позже их количество было увеличено до трех.