3 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.00-17.30 — отрезки улиц Армейской, Кийизбаева, Передовой, Элебесова, Ибраимова, переулки Дорожный, Красноярский, жилмассивы «Карагачевая роща», «Керченский», «Чалбай», «Каинды», улица Чалбай;

9.30-17.00 — микрорайон «Аламедин-1», дом № 86 (1-2-й подъезды, с 1-го по 9-й этаж), жилмассив «Балбан-Таймаш» (улицы Балбан-Таймаш-1-6, 12), улицы Лумумбы, Талды-Суйская, Кустанайская, Лазо, дома № 72, 73, Ынтымак-1-7;

9.30-13.00 — 8-й микрорайон, дом № 1, улица Байтика Баатыра, дома № 3а, 3в, 3г, 3/4, улица Чалдоварская, дом № 91а;

9.30-17.30 — жилмассив «Кок-Жар», улицы Кок-Жайык, Арсланбап, отрезки улиц Горького, Достоевского;

9.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Шералиева, Ахунбаева, Ак Шыйрак, Ак Марал, Джазира), отрезки улицы Киевской и бульвара Эркиндик, улица Боконбаева, дом № 82, жилмассив «Тынчтык», отрезки улиц Январской, Интергельпо, села Пригородное (контуры № 189, 27, 137, 136, 139), Маевка (контуры № 684, 296), Озерное (контур № 906, улица Полевой Стан), северная объездная дорога, отрезки переулка Коллекторного и улицы Андижанской.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Байтик (детсад, школа), Васильевка (улица Набережная, переулок Клубный), Карла Маркса (улицы Шоссейная, 22-го партсъезда, Набережная, Киевская, Шопокова, Ленина, Панфилова, Веселая, Горького, Садовая, Звездная, Молодая Гвардия, Молодежная, Пионерская, Крупской, Фрунзе), Восток (улицы Совхозная, Ленина), Аламедин (улицы Горького, Алма-Атинская, новостройка «Адилет»), Берлик (улица Западная).

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — село Монолдор, Сосновский поворот (улица Энгельса);

9.00-16.30 — Кара-Балта (переулки Жуковский, Садовый, Пушкина), село Суусамыр.

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — село Тегирменти (кошары), урочище Жел-Арык (кошара), город Кемин (улица Абдубачаева);

10.00-17.00 — Орловка (улица Ленина).

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Беловодское (улицы Кирова, Ленина, переулок Дружбы), Ак-Суу (детский дом, улицы Пишпекская, Ипподромная, Южная, Добровольского, Полевая, Советская, Маяковского, Спортивная, Тополева, Дружбы), Александровка (улица Восточная), Беш-Терек (кошары), Сретенка (улицы Калинина, Восточная).

Сокулукский РЭС

9.30-17.00 — села Новое (улицы Строительная, Мичурина, Калинина), Нижневосточное (улицы Школьная, Дружбы, Тимирязева, Дагестанская, Центральная), Нижнечуйское (улицы МТФ, Гагарина, Соцгородок, Барак-Интернат, Аэродромная, Коммунистическая, Саратовская, Фрунзе, Школьная, Партсъезда, Первомайская, Зеленая, Западная, переулок Зеленый, улицы Чуйская, Трудовая, Восточная, Октябрьская), поселок Мирный (улицы Ленина, Спортивная, 40 лет Октября, Трудовая, Гагарина, Интернациональная), село Степное (улицы Северная, Южная, Новая), хутор Толтак (улицы Центральная, Абая), села Кызыл-Туу (улицы Исмаила, Конок, Проектируемая, Шаршембай, Кенжебека, Табышалиева, Бекбоева, Якупбаева, Жылжымышева), Токбай, Студенческое (улица Беговая);

9.00-17.00 — село Сокулук (улицы Степная, Линейная, Келечек, 60 лет Киргизии, Фрунзе, 40 лет Победы, Кирова, Жаштык, 8 Марта, Южная, Вишневая, Луговая, Разная, Железнодорожная, Речная, Ленинградская, Солнечная, Полевая, Победы, Московская, переулок Железнодорожный), город Шопоков (улицы Полевая, Вокзальная, Железнодорожная, переулок Железнодорожный), поселок Южный (улицы Гагарина, Вишневая, Королева, Юбилейная, Комарова, скважина), село Шалта (улицы Иманалы, Момунжанова, Сейдесембаева, Боромбаева, Правды, Шабданалы, Осмона, Школьная, тупики Момунжанова, Южный, улицы Исмаила, 60 лет Киргизии, Степная, Осмоналы, Заводская, Проектируемая, Ленина, Шопокова, Комсомольская, Раимбаева, Алмалу, МТФ, Восточная, Гагарина, Шукуралиева, Жусупбек, Школьная, Калмырза, переулок Боромбая, тупик Шопокова, кошара);

10.00-16.00 — села Кун-Туу (улицы Спортивная, Заводская, Иманалиева, Исмаила, Проектируемая, Царенко, Садовая, Сейдесембаева, Новая, Джамгырчинова, Осмоналы, Молдосан, переулок Западный, дачи), Джал (улицы Сатке, Интернациональная, переулок Интернациональный, улицы Сельсоветская, Бакен-Ата, М.Асанбаева, Нижняя, тупик Нижний, улицы Гагарина, 50 лет СССР, 60 лет Киргизии, Проектируемая, Фрунзе, Весенняя, Школьная, Строительная, Шаршенова, Разная, Сулайманова), Сарбан (улицы Боромбай, Карасуйская, Средняя, Адигине, Ибраимова, Проектируемая, Тогуз-Булак, Жаны-Турмуш, Ново-Средняя, Средняя, переулок Средний), Орок (улица Проектируемая), Чон-Джар (улица Термечикова);

9.00-18.00 — село Новопавловка (улицы Корсаковых, Димитрова, Фрунзе, Северная, Усупбаева, Токтогула, Колхозная, Ошская, Тынчтык, Пушкина, Молодежная, Учительская, Пишпек, Ворошилова, Ала-Арчинская, Деповская, Луговая, Советская, Пограничная, Южная, Западная).

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Гидростроитель (улица Строительная), Красная Речка (улицы Ленина, Октябрьская), Юрьевка (улица Первомайская).

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — села Алчалуу, Талды-Булак, Султан, город Токмак (улицы Ленина, Казахстанская, Колхозная, В.Луговая, Лермонтова, Н.Луговая, Курчатова, Советская, Татарская, Тюленина, Жантаева, 63), село Кегети (улицы Сураналы, Ленина, Жумашева).

Кантский РЭС

9.00-18.00 — Кант (улицы Абдраимова, Панфилова, Горького), село Люксембург (улицы Тельмана, Ваккера).

3 Иссык-Кульская область Иссык-Кульская область

Каракольский РЭС

9.00-17.00 — Каракол (улицы Пушкина, Элебаева, Токтогула, Пионерская, Стаханова, Искакова, Харьковская, Гоголя, Акыйкат, Намыс), поселок городского типа Пристань.

Джети-Огузский РЭС

9.00-17.00 — села Саруу, Дархан, Жениш, Барскоон.

4 Нарынская область

Нарынский РЭС

10.00-16.00 — село Кайыңды.

Ак-Талинский РЭС

9.30-12.00 — село Ак-Кыя;

9.00-18.00 — село Терек.

Кочкорский РЭС