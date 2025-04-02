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Общество

Суд отклонил апелляцию «Бир Дуйно» против запрета на митинги в Бишкеке

Бишкекский городской суд отклонил апелляцию правозащитной организации «Бир Дуйно — Кыргызстан», выступающей против запрета на митинги. Об этом сообщила пресс-служба организации.

В постановлении суда, которое распространила организация, говорится, что причиной отклонения стало нарушение сроков подачи апелляции. 

«В силу пункта 6 статьи 14 Закона КР «О мирных собраниях», решение суда первой инстанции о запрете или ограничении собрания может быть обжаловано в вышестоящий суд в течение 24 часов со дня его вынесения. Апелляционная жалоба представителя «Бир Дуйно — Кыргызстан» на решение Первомайского районного суда города Бишкека от 26 марта 2025 года подана 31 марта 2025-го, то есть с нарушением установленного срока», — сообщается в определении суда.

Правозащитная организация, в свою очередь, утверждает, что заседание Первомайского райсуда проходило в закрытом формате, СМИ и общественность, а также заинтересованные граждане и юридические лица не были осведомлены о решении муниципальной администрации и заседании суда.

«Все были поставлены лишь перед фактом, что были приняты соответствующие решения об ограничении места проведения мирных собраний. Решение суда, несмотря на предварительное заявление, было получено [организацией] 28 марта 2025 года в 10 часов 31 минуту, о чем свидетельствует расписка», — сообщила организация в своей апелляционной жалобе.

Так, правозащитная организация просила восстановить пропущенный процессуальный срок и удовлетворить апелляцию в полном объеме.

Однако судебная коллегия посчитала доводы организации несостоятельными и отказала в восстановлении процессуальных сроков, в связи с чем апелляционная жалоба оставлена без рассмотрения.

Ранее сообщалось, что суд продлил запрет до 30 июня на митинги в центре Бишкека, а именно на площади Ала-Тоо и примыкающем к ней бульваре Эркиндик от улицы Линейной до проспекта Чуй, а также возле зданий Жогорку Кенеша и примыкающего к нему парка имени Ивана Панфилова, администрации президента, на территории сквера имени Таттыбубу Турсунбаевой, Верховного суда, посольства России, Государственного комитета национальной безопасности, Министерства внутренних дел.

Проводить акции протеста по-прежнему можно только в сквере имени Максима Горького.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324722/
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