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Общество

В Минсельхозе опровергают информацию о высоком содержании нитратов в картофеле

В последние дни в социальных сетях распространяется неподтвержденная информация о якобы высоком содержании нитратов в картофеле. Это не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По ее данным, при пересечении границы Кыргызстана импортируемые фрукты и овощи обязательно проходят фитосанитарный контроль департамента химизации, защиты и карантина растений при министерстве.

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«Специалисты тщательно проверяют каждую поступающую партию, обеспечивая ее соответствие фитосанитарным нормам. Вся импортируемая продукция проходит лабораторные исследования. Фитосанитарный контроль ведется в усиленном режиме, и на рынок Кыргызстана допускается только безопасная и качественная продукция.

Специалисты Ветеринарной службы также проверяют количество нитратов во всех фруктах и овощах. Если в картофеле больше нитратов, его отправляют в лабораторию для проведения дополнительных исследований. В этом случае запрещается продавать картофель населению», — добавили в ведомстве.

В Минсельхозе призывают граждан доверять только официальным источникам и не распространять ложную информацию.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324704/
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