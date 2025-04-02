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Общество

ОАО «Учкун» в 2024 году заработало 1,7 миллиарда сомов

Депутаты от фракций «Альянс» и «Ынтымак» Жогорку Кенеша посетили открытое акционерное общество «Учкун» и ознакомились с его деятельностью и достижениями. В ходе встречи первый заместитель управляющего делами президента Бообек Салимжанов представил финансовые показатели «Учкуна» за прошлый год.

По его словам, общий доход предприятия за 2024-й составил более 1 миллиарда 746 миллионов сомов, что на 286,6 миллиона больше запланированного показателя. Чистая прибыль «Учкуна» достигла почти 772 миллионов сомов.

«Модернизация технической базы и повышение эффективности производства привели к значительному росту доходов предприятия. Кроме того, в прошлом году численность сотрудников ОАО достигла 313 человек, что на 147 больше, чем в 2023-м. Средняя заработная плата увеличилась на 52,4 процента», — отметил Бообек Салимжанов.

Нардепы осмотрели производственные цеха «Учкуна» и ознакомились с процессом работы нового оборудования. Они подчеркнули, что ОАО «Учкун» является важным звеном в экономике страны и его вклад в доходную часть бюджета играет значительную роль в национальном развитии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324681/
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