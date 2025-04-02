Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики совместно с Национальным банком и ведущими банками страны приглашает молодежь на Финансовую ярмарку — 2025, организованную в рамках Глобальной недели денег.

Мероприятие пройдет 8 апреля в Национальном историческом музее.

По данным Нацбанка, участников ждут интерактивные лекции от финансовых экспертов.

«Также пройдут консультации от банков и финансовых организаций, выставка финансовых услуг, игра Kahoot, раздадут ценные призы и посоветуют, как управлять деньгами», — говорится в сообщении.