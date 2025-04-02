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Общество

В Бишкеке пройдет Финансовая ярмарка — 2025

Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики совместно с Национальным банком и ведущими банками страны приглашает молодежь на Финансовую ярмарку — 2025, организованную в рамках Глобальной недели денег.

Мероприятие пройдет 8 апреля в Национальном историческом музее.

По данным Нацбанка, участников ждут интерактивные лекции от финансовых экспертов.

«Также пройдут консультации от банков и финансовых организаций, выставка финансовых услуг, игра Kahoot, раздадут ценные призы и посоветуют, как управлять деньгами», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324657/
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