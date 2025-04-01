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Общество

Рейтинг богатейших людей планеты, по версии Forbes, возглавил Илон Маск

Американский Forbes опубликовал свой традиционный глобальный список миллиардеров Forbes World’s Billionaires.

Рейтинг возглавил владелец Tesla и SpaceX Илон Маск с состоянием в $342 миллиарда, за год оно увеличилось на $147 миллиардов.

Прошлогодний лидер — президент и CEO группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy — Бернар Арно спустился на пятую строчку. За год его состояние уменьшилось на $55 миллиардов и оценивается в $178 миллиардов.

С четвертого на второе место поднялся сооснователь Meta Марк Цукерберг с состоянием в $216 миллиардов ($177 миллиардов годом ранее). На третьем месте глава Amazon Джефф Безос, состояние которого Forbes оценил в $215 миллиардов.

В рейтинг богатейших людей планеты вошли семеро казахстанских бизнесменов: Вячеслав Ким, Михаил Ломтадзе, Тимур Турлов, Владимир Ким, Тимур и Динара Кулибаевы, а также Булат Утемуратов.

В 2025-м Вячеслав Ким остается богатейшим казахстанским бизнесменом. Состояние акционера и председателя совета директоров Kaspi.kz Forbes оценил в $7,1 миллиарда ($5,8 миллиарда годом ранее). С прошлогоднего 511-го места в глобальном рейтинге долларовых миллиардеров в этом году он поднялся на 464-е.

В новый список вошли и 146 бизнесменов из РФ. Это новый рекорд, предыдущий установлен в прошлом году — тогда в глобальном рейтинге было 125 россиян.

Самым богатым из россиян, по версии журнала, второй год подряд стал акционер «Лукойла» Вагит Алекперов с состоянием в $28,7 миллиарда. На втором месте совладелец «Северстали» Алексей Мордашов ($28,6 миллиарда), на третьем — акционер «Новатэка» и «Сибура» Леонид Михельсон ($28,4 миллиарда). Все три лидера списка находятся под санкциями Великобритании и ряда других государств.

Согласно опубликованному рейтингу Forbes World’s Billionaires, состояние 20 богатейших людей мира оценивается в $2,8 триллиона.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324633/
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