2 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.00-17.30 — отрезки улиц Осмонкула, Куренкеева, Суворова, Мечникова, переулки Молдавский, Балыкчинский, отрезки улиц Буденного, Славянской, переулки Чувашский, Кузнечный;

9.30-17.00 — переулок Геологический, дома № 9, 9а, 9/3, отрезки улиц Карадарьинской, Суванбердиева, село Пригородное (улицы Юбилейная, Островского, Горького, Первомайская, Маяковского, Садовая, Космонавтов, Береговая, Широкая, 8 Марта, Марата, Дорожная, Гагарина, Сибирская, Арсланбаб, Строительная, Лесная, Новая, Ынтымак, Нижняя, Ленская-БЧК, средняя школа, водозабор, айыл окмоту);

9.30-12.00 — 3-й микрорайон, дома № 6/1, 7/1, 11/1, 14/1, 28/1, 28/2, 29, 29/1, 29/2, 29/3, 29/6;

9.00-17.00 — отрезки проспекта Чингиза Айтматова, улиц Руставели, Джаманбаева, жилмассив «Тынчтык» (улицы Ийгилик, Чыныбаева), улица Абдрахманова, дом № 130, жилмассив «Арча-Бешик» (улица Жазыйра), отрезки улиц Криворожской, Нурекской, переулки Калымский, Каунасский, улица Бухарская, село Озерное (улицы Заводская, Шоссейная);

13.00-17.00 — отрезки проспекта Чуй и улицы Тоголока Молдо, улица Нарвская, дом № 74, отрезки проспекта Дэн Сяопина, улиц Садыгалиева, Власова;

9.00-13.00 — отрезки улиц Токтогула, Табышалиева, Турусбекова, Ахунбаева, Островского, переулок Бакинский;

9.30-13.00 — микрорайон «Достук», дом № 8б.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Байтик (улицы Раимбекова, Акматова), Васильевка (улицы Фрунзе, Богарная, Верхняя), Карла Маркса (улицы Фрунзе, Шоссейная), Лебединовка (улицы Комсомольская, Мичурина, Калинина, Советская, проспект Победы), Беш-Кунгей (улицы Сарбагыша, Маликова, Ткачева, Таранчиева).

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — села Петропавловка (улицы Ключевая, Красноармейская, Фрунзе, Комсомольская), Айдарбек, Федоровка (улица Центральная), Дон-Арык (улица Центральная), Джекен (улица Центральная), город Кара-Балта (улицы Ильича, Есенина, Пушкина, школа № 1);

9.00-16.30 — село Суусамыр.

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Тегирменти (улицы Солтоноева, Сулайман, Тейит, Алыке), Кызыл Октябрь (улица Усонгул);

10.00-13.00 — Кемин (улицы Советская, Каракольская, Экспериментальная, Восточная, Ленина, Победы).

Кантский РЭС

9.00-18.00 — село Бирдик (улица Красный Милянтан).

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Александровка (улицы Масанчина, Северная, Октябрьская, Луговая, Хиязова, Лалаза), Беловодское (улицы Комсомольская, Садовая, Октябрьская, Красноармейская, Королева, Восточная, городок АДСК), Сретенка (улицы Восточная, Ленина, Центральная, Первомайская), Александровка (улица Северная).

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — село Сокулук (улицы Полевая, Правды, Торговая, Степная), город Шопоков (улицы Новостройка, Ново-Октябрьская, Заводская, Геофизическая, Октябрьская, Геологическая, Садовая, Топографическая, Ала-Арчинская, Первомайская, Полевая, Проектируемая, Линейная, Кирпичная, Железнодорожная, переулок Железнодорожный, жилмассив «Ынтымак»), село Романовка (улицы Гагарина, Кайрат, Тойбаева, Маркса, Фрунзе, Набережная, Комсомольская, Полевая, Садовая, Заводская, Юбилейная, Московская, Пионерская, Советская, переулок Пионерский, тупик Садовый);

9.30-17.00 — совхоз «Фрунзе» (улицы Фрунзенская, Бригада 2, Ново-Садовая), села Шалта (кошара, улица Калмырза), Чон-Джар (улица Термечикова), Кун-Туу (дачи), Джаны-Джер (улицы Чингиза Айтматова, Фрунзе, Зеленая, Мин-Бай, жимассив «Ынтымак»), поселок Зеленый (улицы Полевая, Промышленная, Центральная), село Нижнечуйское (улицы Фрунзе, Чуйская, Дачная, Киевская, Джамбульская, Саратовская, Токтогула, Тельмана, Зеленая, переулок Зеленый);

9.00-19.00 — село Новопавловка (улица Проектируемая, жилмассивы «Ак-Ордо», «Эркин-Тоо», «Ала-Тоо», «Алтын-Ордо», контуры № 498, 484).

Панфиловский РЭС

8.30-16.30 — село Ойронды;

9.00-17.00 — села Чорголо (улица Гагарина), XV партсъезда (улица Кокоева), Эркин-Сай (улица Токтогула).

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Гидростроитель (улица Строительная), Станция Ивановка (улицы Строительная, Лесная, Озерная), Юрьевка (улица Токмакская).

Чуйский РЭС