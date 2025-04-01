2 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1Бишкек
- 9.00-17.30 — отрезки улиц Осмонкула, Куренкеева, Суворова, Мечникова, переулки Молдавский, Балыкчинский, отрезки улиц Буденного, Славянской, переулки Чувашский, Кузнечный;
- 9.30-17.00 — переулок Геологический, дома № 9, 9а, 9/3, отрезки улиц Карадарьинской, Суванбердиева, село Пригородное (улицы Юбилейная, Островского, Горького, Первомайская, Маяковского, Садовая, Космонавтов, Береговая, Широкая, 8 Марта, Марата, Дорожная, Гагарина, Сибирская, Арсланбаб, Строительная, Лесная, Новая, Ынтымак, Нижняя, Ленская-БЧК, средняя школа, водозабор, айыл окмоту);
- 9.30-12.00 — 3-й микрорайон, дома № 6/1, 7/1, 11/1, 14/1, 28/1, 28/2, 29, 29/1, 29/2, 29/3, 29/6;
- 9.00-17.00 — отрезки проспекта Чингиза Айтматова, улиц Руставели, Джаманбаева, жилмассив «Тынчтык» (улицы Ийгилик, Чыныбаева), улица Абдрахманова, дом № 130, жилмассив «Арча-Бешик» (улица Жазыйра), отрезки улиц Криворожской, Нурекской, переулки Калымский, Каунасский, улица Бухарская, село Озерное (улицы Заводская, Шоссейная);
- 13.00-17.00 — отрезки проспекта Чуй и улицы Тоголока Молдо, улица Нарвская, дом № 74, отрезки проспекта Дэн Сяопина, улиц Садыгалиева, Власова;
- 9.00-13.00 — отрезки улиц Токтогула, Табышалиева, Турусбекова, Ахунбаева, Островского, переулок Бакинский;
- 9.30-13.00 — микрорайон «Достук», дом № 8б.
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Байтик (улицы Раимбекова, Акматова), Васильевка (улицы Фрунзе, Богарная, Верхняя), Карла Маркса (улицы Фрунзе, Шоссейная), Лебединовка (улицы Комсомольская, Мичурина, Калинина, Советская, проспект Победы), Беш-Кунгей (улицы Сарбагыша, Маликова, Ткачева, Таранчиева).
Жайылский РЭС
- 9.00-17.00 — села Петропавловка (улицы Ключевая, Красноармейская, Фрунзе, Комсомольская), Айдарбек, Федоровка (улица Центральная), Дон-Арык (улица Центральная), Джекен (улица Центральная), город Кара-Балта (улицы Ильича, Есенина, Пушкина, школа № 1);
- 9.00-16.30 — село Суусамыр.
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — села Тегирменти (улицы Солтоноева, Сулайман, Тейит, Алыке), Кызыл Октябрь (улица Усонгул);
- 10.00-13.00 — Кемин (улицы Советская, Каракольская, Экспериментальная, Восточная, Ленина, Победы).
Кантский РЭС
- 9.00-18.00 — село Бирдик (улица Красный Милянтан).
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Александровка (улицы Масанчина, Северная, Октябрьская, Луговая, Хиязова, Лалаза), Беловодское (улицы Комсомольская, Садовая, Октябрьская, Красноармейская, Королева, Восточная, городок АДСК), Сретенка (улицы Восточная, Ленина, Центральная, Первомайская), Александровка (улица Северная).
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — село Сокулук (улицы Полевая, Правды, Торговая, Степная), город Шопоков (улицы Новостройка, Ново-Октябрьская, Заводская, Геофизическая, Октябрьская, Геологическая, Садовая, Топографическая, Ала-Арчинская, Первомайская, Полевая, Проектируемая, Линейная, Кирпичная, Железнодорожная, переулок Железнодорожный, жилмассив «Ынтымак»), село Романовка (улицы Гагарина, Кайрат, Тойбаева, Маркса, Фрунзе, Набережная, Комсомольская, Полевая, Садовая, Заводская, Юбилейная, Московская, Пионерская, Советская, переулок Пионерский, тупик Садовый);
- 9.30-17.00 — совхоз «Фрунзе» (улицы Фрунзенская, Бригада 2, Ново-Садовая), села Шалта (кошара, улица Калмырза), Чон-Джар (улица Термечикова), Кун-Туу (дачи), Джаны-Джер (улицы Чингиза Айтматова, Фрунзе, Зеленая, Мин-Бай, жимассив «Ынтымак»), поселок Зеленый (улицы Полевая, Промышленная, Центральная), село Нижнечуйское (улицы Фрунзе, Чуйская, Дачная, Киевская, Джамбульская, Саратовская, Токтогула, Тельмана, Зеленая, переулок Зеленый);
- 9.00-19.00 — село Новопавловка (улица Проектируемая, жилмассивы «Ак-Ордо», «Эркин-Тоо», «Ала-Тоо», «Алтын-Ордо», контуры № 498, 484).
Панфиловский РЭС
- 8.30-16.30 — село Ойронды;
- 9.00-17.00 — села Чорголо (улица Гагарина), XV партсъезда (улица Кокоева), Эркин-Сай (улица Токтогула).
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-17.00 — села Гидростроитель (улица Строительная), Станция Ивановка (улицы Строительная, Лесная, Озерная), Юрьевка (улица Токмакская).
Чуйский РЭС
- 9.00-17.00 — села Кош-Коргон, Кара-Добо, Искра, Восточное, Жаны-Чек, Жаны-Турмуш, Сайлык, Садовое, Чапаева (улица Ленина), город Токмак (улицы Шопокова, Болеболаева, Слободская, 4-й переулок, Зеленая, Гагарина, Победы, Космодемьянской, Набережная, Тюленина, 8 Марта, Ленина (от школы № 2 до начала улицы), Лесхозная, Бригадная, Фабричная, Вольцовая, Пудовкина).