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Общество

Утвержден временный порядок легализации авто, ввезенных до конца 2024 года

Кабмин утвердил временный порядок легализации отдельных категорий автотранспортных средств, ввезенных в страну до 31 декабря 2024 года и не прошедших государственную регистрацию. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

Отмечается, что постановление принято в целях реализации Указа президента «О мерах по легализации автотранспортных средств». 

Согласно утвержденному порядку, для легализации машин с иностранными регистрационными знаками установлен сбор в 100 тысяч сомов.

Легализованным транспортным средствам, не имеющим правоустанавливающих документов, будут выдавать государственные номерные знаки Кыргызской Республики с кодом региона 10.

Постановлением также внесены изменения в перечень специальных транспортных средств с правосторонним расположением рулевого управления, разрешенных к ввозу в КР. Он дополнен пунктом, разрешающим легализацию до 1 октября 2025-го для авто категорий:

  • M1: легковые автомобили (до восьми пассажирских мест);
  • M1G: внедорожные легковые автомобили (до восьми пассажирских мест);
  • M2: малые автобусы (более восьми пассажирских мест, до 5 тонн);
  • M2G: внедорожные малые автобусы (более восьми пассажирских мест, до 5 тонн);
  • N1: легкие грузовые автомобили (до 3,5 тонны);
  • N1G: внедорожные легкие грузовые автомобили (до 3,5 тонны).

Эти машины должны быть ввезены до 31 декабря прошлого года и иметь иностранные государственные регистрационные знаки. Данная норма распространяется на автомобили, ввозимые для личного пользования.

Ответственность за реализацию постановления возложена на Государственное агентство по регистрации транспортных средств и водительского состава. 

Установлено, что настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2025-го и будет действовать до 1 октября.

Напомним, с конца ноября 2024 года авто с армянскими и абхазскими номерами начали массово водворять на штрафстоянки. Водители Иссык-Кульской и Ошской областей обращались к руководству республики с просьбой решить проблему. В январе 2025-го президент подписал указ о легализации машин с иностранными номерами. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324625/
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