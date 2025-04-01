Ужесточить наказание за передачу запрещенных предметов на зону предлагает ГСИН

Примерно 70 процентов запрещенных предметов в места лишения свободы передают в посылках при личных встречах осужденных и обвиняемых с близкими родственниками и иными лицами, приходящими на краткосрочные свидания, а также включая сотрудников системы Государственной службы исполнения наказаний. При этом официальная статистика не отражает реального оборота средств мобильной связи в учреждениях уголовно-исполнительной системы, поскольку это явление имеет высокую коррупционную составляющую. К таким выводам пришли в ГСИН и предлагают ужесточить наказание за передачу в следственные изоляторы, колонии тюрьмы запрещенных предметов. Поправки в Уголовный кодекс и Кодекс о правонарушениях вынесены на общественное обсуждение.

По данным ведомства, в 2022-2024 годы при попытке передать осужденным и арестованным изъято 7 тысяч 268 средств мобильной связи, 1 миллион 449 тысяч сомов и 564 тысячи 400 литров спиртных напитков.

В этот же период было возбуждено 50 уголовных дел (в том числе по фактам мошенничества, связанного с мобильными средствами).

Несмотря на установленный запрет пользования средствами мобильной связи во всех учреждениях уголовно-исполнительной системы, их нелегальный оборот по-прежнему высок, констатируют в ГСИН и подчеркивают, что этот оборот средств сотовой связи в исправительных учреждениях и следственных изоляторах создает общественную опасность и напрямую влияет на состояние преступности.

«При этом в случае попадания указанных средств в места лишения свободы, в частности осужденным или обвиняемым за преступления террористического характера и экстремистской направленности, с их стороны не исключается вероятность осуществления попыток по установлению связи с представителями и лидерами псевдорелигиозных экстремистских и международно-террористических организация, находящихся в зонах с повышенной террористической активностью», — говорится в справке-обосновании.

ГСИН предлагает увеличить административный штраф, предусмотренный статьей 446 Кодекса о правонарушениях для физических лиц в размере 190 расчетных показателей за передачу либо попытку передачи любым способом лицу, содержащемуся в учреждении уголовно-исполнительной системы или месте содержания под стражей, предметов, веществ или продуктов питания, приобретение, хранение или использование которых указанным лицом запрещено законом.

Также предусмотрено наложение штрафа в размере 500 расчетных показателей за передачу либо попытку передачи любым способом лицу, содержащемуся в учреждении уголовно-исполнительной системы или месте содержания под стражей, средств мобильной связи, устройств, используемых для передачи данных.