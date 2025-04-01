На совещании по развитию дорожной инфраструктуры мэр Бишкека Айбек Джунушалиев отметил недобросовестную работу подрядных организаций по ремонту дорог. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

По словам Айбека Джунушалиева, теперь сформирован реестр недобросовестных подрядчиков, которые не смогут участвовать в будущих тендерах. Теперь каждое предприятие, выигрывающее тендер, обязано доказать наличие необходимой техники и кадров до начала работ.

«В первую очередь мы — партнеры, а потому прошу отнестись более ответственно к выполнению поставленных задач. Все работы должны принимать строго в установленные сроки с учетом всех недостатков. Ранее допускалось искусственное затягивание сроков и несоответствие стандартам. В этом году халатное отношение к строительству дорог со стороны подрядчиков, как и со стороны акимиатов, не останется безнаказанным», — заявил Айбек Джунушалиев.