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Новая дорога в микрорайоне «Тунгуч» вся в ямах

Напомним, в начале марта жители микрорайона «Тунгуч» пожаловались на отремонтированную дорогу, на которой через некоторое время появились ямы. В мэрии сообщили, что это произошло из-за некачественного ремонта подрядной организации.

Глава столицы Айбек Джунушалиев поручил МП «Бишкекасфальтсервис» определить нового подрядчика для строительства дороги с учетом ее расширения и ОсОО «Чуйдорсервис» вернуть все финансовые средства за строительство вышеотмеченного участка.

Как добавили в мэрии, в 2024 году сэкономили 415 миллионов сомов за счет оперативного подхода к ремонту. Работы вели без дополнительных расходов и в установленные сроки. Сообщается, что в этом планируют придерживаться такой же тактики.

В 2025 году мэрия Бишкека продолжит дорожные работы. Отмечается, что объем финансирования из местного бюджета останется на высоком уровне, а подход к проведению ремонтов станет более строгим и прозрачным.