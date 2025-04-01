На совещании по развитию дорожной инфраструктуры мэр Бишкека Айбек Джунушалиев отметил недобросовестную работу подрядных организаций по ремонту дорог. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.
По словам Айбека Джунушалиева, теперь сформирован реестр недобросовестных подрядчиков, которые не смогут участвовать в будущих тендерах. Теперь каждое предприятие, выигрывающее тендер, обязано доказать наличие необходимой техники и кадров до начала работ.
«В первую очередь мы — партнеры, а потому прошу отнестись более ответственно к выполнению поставленных задач. Все работы должны принимать строго в установленные сроки с учетом всех недостатков. Ранее допускалось искусственное затягивание сроков и несоответствие стандартам. В этом году халатное отношение к строительству дорог со стороны подрядчиков, как и со стороны акимиатов, не останется безнаказанным», — заявил Айбек Джунушалиев.
Напомним, в начале марта жители микрорайона «Тунгуч» пожаловались на отремонтированную дорогу, на которой через некоторое время появились ямы. В мэрии сообщили, что это произошло из-за некачественного ремонта подрядной организации.
Глава столицы Айбек Джунушалиев поручил МП «Бишкекасфальтсервис» определить нового подрядчика для строительства дороги с учетом ее расширения и ОсОО «Чуйдорсервис» вернуть все финансовые средства за строительство вышеотмеченного участка.
В 2025 году мэрия Бишкека продолжит дорожные работы. Отмечается, что объем финансирования из местного бюджета останется на высоком уровне, а подход к проведению ремонтов станет более строгим и прозрачным.