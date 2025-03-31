Глава столицы Айбек Джунушалиев поручил МП «Бишкекасфальтсервис» принять меры по восстановлению дорожного полотна и определить новую подрядную организацию для строительства дороги с учетом ее расширения. Предприятию также поручили обязать подрядную организацию ОсОО «Чуйдорсервис» возвратить все финансовые средства за строительство вышеотмеченного участка.

Кроме того, управлению по контролю за землепользованием муниципалитета поручено усилить работы по демонтажу объектов, установленных без разрешительных документов, по улице Ауэзова и тех, которые вышли за красную линию. На сегодня демонтировали 42 объекта, составив семь протоколов на общую сумму 135 тысяч сомов.

Ранее редакция 24.kg писала о жалобах жителей «Тунгуча» на ямы на отремонтированной в декабре дороге. Тогда мэрия сообщила, что дефекты устранят при наступлении благоприятных погодных условий за счет подрядной организации.