Глава столицы Айбек Джунушалиев поручил МП «Бишкекасфальтсервис» принять меры по восстановлению дорожного полотна и определить новую подрядную организацию для строительства дороги с учетом ее расширения. Предприятию также поручили обязать подрядную организацию ОсОО «Чуйдорсервис» возвратить все финансовые средства за строительство вышеотмеченного участка.

Ранее редакция 24.kg писала о жалобах жителей «Тунгуча» на ямы на отремонтированной в декабре дороге. Тогда мэрия сообщила, что дефекты устранят при наступлении благоприятных погодных условий за счет подрядной организации.