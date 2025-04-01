Временное отключение холодной воды связано с ремонтно-профилактическими работами на водозаборах «Гагарина» и «Юго-Западный».

Район отключения: улицы Льва Толстого, Бакаева, Алтымышева, Джунусалиева, Гагарина, Боронбая, Копуро-Базар, Ахунбаева, Чортекова, Муромская, Циалковского, Тимура Фрунзе, Омур, Алыкулова, Ахунбаева, Кок-Жайык, Гагарина, Торугарт, «Рабочий городок», Институт земледелия, а также жилмассивы «Ак-Орго», «Ак-Ордо» (северная часть улицы Ахунбаева), «Тенир-Тоо» (ниже улицы Ахунбаева).

МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.