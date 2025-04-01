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Общество

Минтруда КР помогло мигрантам в РФ получить зарплату 85 миллионов рублей

Представительство Министерства труда КР в России за три года помогло получить трудовым мигрантам более 85 миллионов рублей невыплаченной заработной платы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что за это время в представительство обратились 3 тысячи 258 кыргызстанцев.

По данным ведомства, за прошлый год трудовым мигрантам помогли получить 43,4 миллиона сомов, а за первые месяцы текущего года — 7,8 миллиона.

Кроме того, сотрудники представительства помогли взыскать с работодателей 9,3 миллиона рублей за ущерб здоровью, причиненный на производстве.

В конце прошлого года власти Кыргызстана, ссылаясь на данные МВД России, сообщали, что число кыргызстанцев в России сократилось вдвое — с 650 тысяч человек в 2023 году до 350 тысяч на конце 2024-го.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324549/
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