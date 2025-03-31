Спрос на обучение высокий. Чем займется Финансовая академия Минфина

Финансовая академия Минфина будет заниматься повышением квалификации и переквалификацией государственных и муниципальных служащих. Об этом 24.kg сообщила директор учебного центра Министерства финансов Эрке Турдумамбетова.

Напомним, кабинет министров переименовал государственное учреждение «Учебный центр Министерства финансов» в «Финансовую академию Министерства финансов». Постановление уже вступило в силу, на государственную перерегистрацию учреждения дано полгода.

«В целях расширения и углубления профессионального образования, а также удовлетворения потребностей республики и Центрально-Азиатского региона в высококвалифицированных кадрах и повышении качества подготовки специалистов в области управления государственными финансами планируется плавный трехэтапный переход к академии. На первом предусмотрено только переименование», — сказала Эрке Турдумамбетова.

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Далее через несколько лет ожидается, что площадь академии расширится — в связи с высвобождением помещений и перемещением госструктур в построенный единый комплекс — правительственный городок, рядом со зданием «Ынтымак Ордо».

«Бакалавров пока не планируем готовить: экономических вузов и без этого достаточно. В планах пройти аккредитацию, чтобы заниматься в дальнейшем переквалификацией. Магистратура, возможно, появится на третьем этапе», — пояснила директор учебного центра.

Она отметила, что для обучения студентов должны быть соответствующие квадратура и штатная численность преподавателей. В настоящее время учебный центр Минфина занимается только повышением квалификации — самые длинные курсы рассчитаны на 100 академических часов (по внутреннему аудиту), переподготовка же предусматривает более двух лет.

«За последние 12 лет мы обучили более 77 тысяч слушателей, то есть наши курсы очень востребованы. Если в начале 2010-го за год было всего 470 слушателей, то в 2024-м обучились около 7,9 тысячи специалистов. Однако на протяжении последних 24 лет подведомственное учебное учреждение при Минфине ни разу не было увеличено или реорганизовано в более крупное. Наши тренеры — высококвалифицированные специалисты — практики (почасовики), разработчики нормативных правовых актов, сотрудники Минфина и других госорганов», — добавила Эрке Турдумамбетова.

Сотрудников Минфина, согласно положению, обучают на безвозмездной основе, стоимость для других желающих — по прейскуранту. Статус академии не влияет на размер зарплаты работников центра.

Эрке Турдумамбетова также привела в пример опыт зарубежных государств, где при министерствах финансов осуществляют свою деятельность различные крупные институты и академии: Федеральная академия финансов Австрии, Академия Министерства финансов Грузии, Научно-исследовательский финансовый институт Министерства финансов России и так далее.