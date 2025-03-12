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Сюжет: Ремонт дорог в Кыргызстане

Новая дорога в микрорайоне «Тунгуч» вся в ямах. Ответ мэрии

Дорожные дефекты по улице Ауэзова в микрорайоне «Тунгуч» устранят. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, при подготовке асфальтобетонной смеси в дорожной лаборатории не достигнут требуемый показатель уплотнения в 95 процентов от максимальной плотности. Это привело к образованию ям и неровностей на дороге. Асфальт уложен с нарушением требований СНиП, что проявляется в виде неровностей и просадок на поверхности дорожного покрытия, отметили в мэрии.

В ходе капитального строительства дороги специалисты технического надзора периодически проверяли укладку асфальтобетонного покрытия. При выявлении трещин они выписали предписание от 15 ноября 2024-го и передали представителю организации.

Мэрия города Бишкек обязала подрядную организацию ОсОО «ЧуйДорСервис» отремонтировать улицы Ауэзова и Анкара их счет. Компания, устранит выявленные дефекты дорожного покрытия при наступлении благоприятных погодных условий.

Ранее читатель 24.kg обратился в редакцию с жалобой на многочисленные ямы на новой дороге в микрорайоне «Тунгуч». Он сообщил, что ямы появились еще в январе.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/322502/
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