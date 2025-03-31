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Общество

В Бишкеке пройдет форум «Цифровой фермер — 2025»

В Кыргызском национальном академическом драматическом театре имени Токтоболота Абдумомунова 3-4 апреля состоится форум «Цифровой фермер — 2025». Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства.

По ее данным, это уникальная возможность для фермеров ознакомиться с мировыми тенденциями цифровизации сельского хозяйства и внедрения инновационных технологий в агропромышленный комплекс, а также с новыми моделями сельскохозяйственной техники.

Также в рамках форума пройдет выставка современных технологий сельского хозяйства. Это отличная возможность для участников увидеть в действии инновационные продукты и обсудить с производителями и разработчиками, как они могут быть применены в их бизнесе, добавляют в пресс-службе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324480/
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