Ватикан приветствует договор о демаркации кыргызско-таджикской границы

Папа Римский Франциск в своем воскресном послании Angelus 30 марта отметил соглашение о демаркации границы между Кыргызстаном и Таджикистаном как положительное событие в мире. Об этом сообщила пресс-служба Ватикана.

«Слава Богу, есть и положительные события. Например, ратификация соглашения о демаркации границы между Таджикистаном и Кыргызстаном — это значительное дипломатическое достижение. Я призываю обе страны продолжить этот путь», — сообщается в послании.

Зал печати также сообщает, что Папа Римский призывает к миру в Украине, в Палестине, Израиле, Ливане, Демократической Республике Конго и Судане, а также выражает свое беспокойство по ситуации в Мьянме из-за случившегося землетрясения.