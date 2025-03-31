С 11 по 14 апреля в Бишкеке пройдет XII Международный форум молодого кино «Умут».

Мероприятие направлено на поддержку творчества молодых кинематографистов и содействие их профессиональному росту. Форум проводится при поддержке департамента кинематографии при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики, а также Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств — участников СНГ.

«Слоган XII форума — «Герои, побеждающие судьбу» — отсылает к блоку национальных документальных фильмов о людях, преодолевающих тяжелые жизненные обстоятельства — физические и психологические. Такая линия отображена и в фильме открывающем фестиваль — «Не плачь, носорог!», — отметила программный директор форума Гульбара Толомушова.

Программа форума сформирована с учетом актуальных запросов молодых кинематографистов. В этом году особое внимание будет уделено документальному кино и операторскому мастерству — двум направлениям, играющим ключевую роль в развитии киноискусства.

«Форум молодого кино «Умут» всегда стремится поддерживать молодое поколение кинематографистов, предоставляя им площадку для получения новых знаний, обмена опытом, профессионального роста и творческих открытий.

Впервые мы организуем отдельный питчинг для документального кино, наряду с игровым. Также представим программу «Молодое казахское кино», состоящую из работ молодых документалистов.

Помимо показов документальных фильмов состоится панельная дискуссия «Документальное кино: направления и перспективы развития» с участием экспертов. Мы уверены, что такие инициативы помогут начинающим документалистам не только развить свои навыки, но и найти вдохновение для создания новых ярких кинопроизведений», — рассказала продюсер и координатор форума Эльвира Мамытова.

Вторым ключевым направлением форума станет операторское искусство — одно из важнейших в киноиндустрии. В коворкинг-центре «Ололо-Юрт» пройдут мастер-классы от признанных кинооператоров Центральной Азии — Хасана Кыдыралиева (Кыргызстан) и Азиза Жамбакиева (Казахстан). Также запланированы лекция по документальному кино от киноведа Султана Усувалиева (Кыргызстан) и мастер-класс от продюсера и режиссера Юлии Шагинуровой (Германия), посвященный подготовке кинопроекта к питчингу.

Кинофестиваль откроется в кинотеатре «Ала-Тоо» показом картины «Не плачь, Носорог!» режиссера Темирбека Бирназарова. Мероприятия форума будут проходить на двух площадках — в Доме кино имени Ч.Айтматова и коворкинг-центре «Ололо-Юрт». Вход на все события форума свободный.