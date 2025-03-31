Ежегодно в мире производится около 92 миллионов тонн текстильных отходов: это как если бы мусоровоз каждую секунду выбрасывал на свалку одежду из полного кузова, сообщает Служба новостей ООН.

По ее данным, с 2000 по 2015 год производство одежды в мире удвоилось, в то время как продолжительность ее использования сократилась на 36 процентов.

В ООН предупреждают, что стремительный рост производства и потребления текстиля опережает усилия по обеспечению устойчивости в этом секторе, что приводит к серьезным экологическим, экономическим и социальные последствиям.

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Кроме того, сектор производства текстиля в значительной степени зависит от синтетических волокон, получаемых из ископаемого топлива, и со временем они распадаются на микропластик. Выброшенная одежда часто оказывается в странах Глобального Юга, где неадекватная утилизация приводит к возникновению гигантских свалок.

Для решения этой проблемы требуются системные изменения на основе цикличного производства, ремонта и вторичного использования, подчеркивают специалисты. Ключевую роль в этом должно играть безотходное производство.

Потребители могут значительно снизить вред, наносимый окружающей среде, применяя такие методы, как повторное использование, ремонт и переработка. Отказ от «быстрой моды» и инвестиции в долговечную и качественную одежду не только сохраняют ресурсы, но и соответствуют традиционным подходам к устойчивому развитию. Удвоение продолжительности ношения одежды приведет к сокращению выбросов парниковых газов на 44 процента.

Ежегодно текстильный сектор производит 2-8 процентов мировых выбросов парниковых газов и использует 215 триллионов литров воды, что эквивалентно 86 миллионам плавательных бассейнов олимпийского размера.

Учреждения ООН призывают частный сектор взять на себя ответственность, разрабатывая долговечные, пригодные для ремонта и переработки товары, а также внедряя цикличные бизнес-модели, которые сдерживают химическое загрязнение, сокращают объемы производства, используют устойчивые материалы и способствуют восстановлению биоразнообразия.