Таджикистан и Кыргызстан соединили энергосистемы

Президенты Таджикистана и Кыргызстана Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров дали старт работе линии электропередачи Сугд — Датка (500 киловольт), которая связала энергосистемы двух стран. Об этом сообщает @politik_ca.

Этот проект — часть масштабной инициативы CASA-1000, направленной на экспорт электроэнергии из Центральной Азии в Афганистан и Пакистан.

Проект запущен в 2016 году, его стоимость — около $1,2 миллиарда. Участки ЛЭП в Таджикистане и Кыргызстане уже готовы, завершение афганской части ожидается к 2026 году.

Как отмечает пресс-служба президента КР, лидеры отметили, что этот проект имеет особое значение, так как он объединяет энергосистемы двух стран, укрепляет энергетическую безопасность и вносит весомый вклад в устойчивое развитие Центральной Азии.

В 2025 году завершились строительные работы в рамках проекта CASA-1000 в Кыргызстане и Таджикистане. Зеленая электроэнергия будет экспортироваться в летнее время Кыргызстана и Таджикистана в Афганистан и Пакистан.

Так, в рамках реализации проекта CASA-1000 были построены новые энергетические объекты: завершено строительство ЛЭП 500 кВ от подстанции Датка в Кыргызстане до подстанции Сугд 500 кВ в Таджикистане, протяженностью около 480 километров.

В рамках данного проекта по Кыргызстану установлено 1 тысяча 243 опоры, построена линия электропередачи протяженностью 456 километров, а также дополнительная ячейка 500 кВ на подстанции Датка. От данной подстанции линия проходит через Джалал-Абадскую, Ошскую и Баткенскую области до границы с Таджикистаном.

Проект CASA-1000 открывает новую страницу в истории сотрудничества стран Центральной и Южной Азии, способствуя укреплению добрососедских отношений, улучшению благосостояния населения и обеспечению устойчивого экономического роста в регионе.