13:10
USD 86.40
EUR 93.13
RUB 1.03
Общество

В Таласском районе из-за землетрясения 28 марта пострадали 48 жилых домов

В Таласском районе из-за землетрясения, которое произошло 28 марта, пострадали 48 жилых домов. Об этом сообщили в МЧС.

Уточняется, что повреждения были выявлены окружной комиссией по гражданской обороне, и составлен протокол.

Из 48 пострадавших объектов жилья застрахован 31 дом.

Трещины зафиксированы в домах, расположенных:

  • село Копур-Базар Каракольского сельского округа 26;
  • село Арал — 12;
  • село Уч-Эмчек — 2;
  • село Талды-Булак Шумкар-Уйского сельского округа — 6;
  • село Манас Чон-Алышского сельского округа — 1;
  • село Кок-Ой Кен-Кольского сельского округа — 1.

Напомним, согласно данным Института сейсмологии Национальной академии наук Кыргызстана, 28 марта в 4.42 произошло землетрясение. Очаг располагался на территории Казахстана: в 18 километрах к северу от села Копуро-Базар, 135 километрах от Бишкека и 135 километрах от Тараза (РК).

В населенных пунктах КР интенсивность толчков составила: село Копуро-Базар — 6 баллов, Бишкек — около 4 баллов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324399/
просмотров: 319
Версия для печати
Материалы по теме
Землетрясение в Мьянме. Данные о пострадавших кыргызстанцах не поступали — МИД
Число погибших при землетрясении в Мьянме увеличилось до 1 тысячи 644
В Мьянме число погибших увеличилось до тысячи и произошло новое землетрясение
Число жертв землетрясения в Мьянме и Таиланде превысило 700 человек
Последствия землетрясений. Минстрой просит кыргызстанцев сообщать о повреждениях
Землетрясение в Юго-Восточной Азии. Погибло 144 человека, более 700 пострадали
Есть месяцы, когда число землетрясений растет. Сейчас такое время — глава НАН КР
Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировано на границе Казахстана и Кыргызстана
При землетрясении в Юго-Восточной Азии погибли как минимум 26 человек
В Таласском районе из-за землетрясения пострадали 17 жилых домов — МЧС
Популярные новости
Орозо-2025. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2025. Календарь начала воздержания и разговения
Автошколы Бишкека. Цены, телефоны, адреса Автошколы Бишкека. Цены, телефоны, адреса
Орозо айт. Что известно о&nbsp;празднике и&nbsp;как его отмечать Орозо айт. Что известно о празднике и как его отмечать
&laquo;За&nbsp;ложь подадим в&nbsp;суд&raquo;. Жители &laquo;Киргизия-1&raquo; отреагировали на&nbsp;слова мэра о&nbsp;сносе «За ложь подадим в суд». Жители «Киргизия-1» отреагировали на слова мэра о сносе
Бизнес
Совершите добро в&nbsp;Рамазан&nbsp;&mdash; оплатите фитр-садака через MegaPay Совершите добро в Рамазан — оплатите фитр-садака через MegaPay
Как стать финансово грамотным и&nbsp;обучить этому своих детей? Как стать финансово грамотным и обучить этому своих детей?
Один простой способ проявлять заботу о&nbsp;близких каждый день Один простой способ проявлять заботу о близких каждый день
Отзывы о&nbsp;Newmar Group: инновации и&nbsp;забота о&nbsp;клиенте Отзывы о Newmar Group: инновации и забота о клиенте
30 марта, воскресенье
12:50
Украина может потерять 61 процент населения к 2100 году — прогноз Украина может потерять 61 процент населения к 2100 году...
12:25
В Таласском районе из-за землетрясения 28 марта пострадали 48 жилых домов
12:09
Трамп заявил, что США введут пошлины на фармацевтическую продукцию
11:30
ШОС может получить статус наблюдателя при Содружестве Независимых Государств
11:15
Тепло и без осадков. Погода в Бишкеке на 31 марта — 3 апреля