В Таласском районе из-за землетрясения 28 марта пострадали 48 жилых домов

В Таласском районе из-за землетрясения, которое произошло 28 марта, пострадали 48 жилых домов. Об этом сообщили в МЧС.

Уточняется, что повреждения были выявлены окружной комиссией по гражданской обороне, и составлен протокол.

Из 48 пострадавших объектов жилья застрахован 31 дом.

Трещины зафиксированы в домах, расположенных:

село Копур-Базар Каракольского сельского округа 26;

село Арал — 12;

село Уч-Эмчек — 2;

село Талды-Булак Шумкар-Уйского сельского округа — 6;

село Манас Чон-Алышского сельского округа — 1;

село Кок-Ой Кен-Кольского сельского округа — 1.

Напомним, согласно данным Института сейсмологии Национальной академии наук Кыргызстана, 28 марта в 4.42 произошло землетрясение. Очаг располагался на территории Казахстана: в 18 километрах к северу от села Копуро-Базар, 135 километрах от Бишкека и 135 километрах от Тараза (РК).

В населенных пунктах КР интенсивность толчков составила: село Копуро-Базар — 6 баллов, Бишкек — около 4 баллов.