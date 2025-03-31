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Общество

Данные о регистрации и налогах можно получить в «Кабинете налогоплательщика»

В «Кабинете налогоплательщика» теперь можно оформить электронные документы STI-024 и STI-025, сообщает Налоговая служба.

Стали доступны новые электронные документы, уточнили в ведомстве. Эти формы содержат информацию о регистрационных данных налогоплательщика и перечне зарегистрированных налогов.

Теперь для их получения не нужно посещать налоговую инспекцию, а можно просто войти в «Кабинет налогоплательщика», перейти в раздел «Сервисы», выбрать вкладку «Личные сведения» и скачать нужную информацию.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324395/
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