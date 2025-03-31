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Общество

Проект РФ о героях Великой Отечественной войны рассказал о Калыйнуре Усенбекове

В России стартовал мультимедийный проект «Приближали победу в едином строю», посвященный участникам Великой Отечественной войны разных национальностей, получившим звание Героя Советского Союза.

Проект создан на основе рассекреченных документов из фондов Центрального архива Министерства обороны РФ. Среди героев — представители разных национальностей из России, Беларуси, Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины и Эстонии.

В новом разделе на сайте оборонного ведомства начали публиковать наградные листы, личные дела, учетно-послужные карточки, фотографии героев и другие исторические документы, ранее не доступные широкой общественности.

Как отметили в Минобороны, мультимедийный проект направлен на противодействие фальсификации истории и прославление героического подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Среди героев также указан Калыйнур Усенбеков из Кыргызстана.

«Парторг стрелкового батальона 1008-го стрелкового полка 266-й стрелковой дивизии. В Красной Армии с февраля 1942 года. Направлен для прохождения службы в Забайкальский военный округ. Участник Великой Отечественной войны с ноября 1942-го. В 1943 году окончил курсы младших лейтенантов. Сражался на Донском, 3-м и 4-м Украинских, 1-м Белорусском фронтах.

...Старший лейтенант Калыйнур Усенбеков в боях при расширении кюстринского плацдарма 12-14 февраля 1945-го личным примером и словом увлекал бойцов в атаку, на отражение многочисленных контратак противника. Проявил личное мужество и отвагу», — говорится в рассекреченных документах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324393/
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