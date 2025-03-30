ШОС может получить статус наблюдателя при Содружестве Независимых Государств. Об этом журналистам на полях международного экономического форума государств -членов СНГ сообщил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

По его словам, страны Шанхайской организации сотрудничества настроены на укрепление сотрудничества с Содружеством, рассматривается вопрос о предоставлении ШОС статуса наблюдателя при СНГ.

«Сейчас мы рассматриваем вопрос о том, чтобы ШОС предоставить статус наблюдателя при СНГ», — сказал он.

Предоставление статуса наблюдателя еще больше укрепит взаимоотношения ШОС и СНГ, добавил генсек Содружества.

Напомним, ШОС объединяет 10 государств-членов (Беларусия, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан). С ШОС также взаимодействуют два государства со статусом наблюдателя (Афганистан, Монголия) и 14 партнеров по диалогу (Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка).