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Общество

Банковское обслуживание ТСЖ обсудили в Нацбанке

Банковское обслуживание товариществ собственников жилья (ТСЖ) обсудили в Национальном банке.

Как отмечает регулятор, вопрос вынесен на обсуждение в связи с предстоящим переходом на безналичные расчеты с 1 января 2026 года.

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев, представители Союза банков Кыргызстана, коммерческих банков, а также нескольких ассоциаций ТСЖ обсудили вопросы открытия банковских счетов для ТСЖ, условий расчетно-кассового обслуживания и возможного кредитования.

Союз банков КР совместно с коммерческими банками договорились рассмотреть возможность разработки тарифной политики, адаптированной для нужд ТСЖ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324337/
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