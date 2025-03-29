Банковское обслуживание ТСЖ обсудили в Нацбанке

Банковское обслуживание товариществ собственников жилья (ТСЖ) обсудили в Национальном банке.

Как отмечает регулятор, вопрос вынесен на обсуждение в связи с предстоящим переходом на безналичные расчеты с 1 января 2026 года.

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев, представители Союза банков Кыргызстана, коммерческих банков, а также нескольких ассоциаций ТСЖ обсудили вопросы открытия банковских счетов для ТСЖ, условий расчетно-кассового обслуживания и возможного кредитования.

Союз банков КР совместно с коммерческими банками договорились рассмотреть возможность разработки тарифной политики, адаптированной для нужд ТСЖ.