Землетрясение в Юго-Восточной Азии. Погибло 144 человек, более 700 пострадали

После землетрясения в Мьянме погибли 144 человек, 732 пострадали, сообщает DW со ссылкой на военное правительство страны.

Число жертв может вырасти. В Таиланде подтвердили гибель девяти человек, 8 из них погибли при обрушении строящегося небоскреба в Бангкоке. Под завалами могут оставаться десятки человек. Более 100 человек пропали без вести. Поисково-спасательная операция в Бангкоке будет продолжаться в течение ближайшей ночи.

Напомним, сегодня в Мьянме произошло мощнейшее землетрясение магнитудой 7,7. В стране объявили режим ЧП.

«Национальный комитет по борьбе со стихийными бедствиями объявил чрезвычайное положение в пострадавших от подземных толчков районах регионов Сагайн, Мандалай, Магвэй, северо-восточной части штата Шан, округа Нейпьидо и региона Баго», — сообщили власти.