На три дня отключат газ в южной части Бишкека

С 31 марта по 2 апреля временно приостановят подачу природного газа в южной части столицы, сообщает пресс-служба «Бишкекгаз».

Отмечается, что временное приостановление связано с работами на подземном газопроводе среднего давления.

Голубого топлива не будет в районе, ограниченном улицей Масалиева, проспектом Чингиза Айтматова, «Манас айылы», улицами Семетей, Садырбаева, а также в селе Орто-Сай, жилых городках «Сары Озон», «Ала-Арча 1, 2», «Браво», «Ордо», улицей Байтика Баатыра, администрацией президента «Ынтымак Ордо», резиденцией главы государства, СЭЗ «Бишкек».

Газовая служба «Бишкекгаз» приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит абонентов на период отключения природного газа перейти на альтернативные источники энергии. Работы ведутся с целью надежного и безопасного газоснабжения.