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Общество

В Кыргызстане частным клиникам разрешат делать профилактические прививки

Получать профилактические прививки кыргызстанцы смогут не только в государственных, но и в частных медицинских организациях. Соответствующие изменения в Закон Кыргызской Республики «Об общественном здравоохранении» вынесены на общественное обсуждение.

По данным Минздрава, в настоящее время проведение профилактических прививок, включенных в национальный календарь, осуществляется преимущественно в государственных медучреждениях. Это создает ряд сложностей для граждан, которые наблюдаются у врачей частных клиник. Им приходится посещать две медицинские организации для получения комплексной медпомощи, а в госполиклиниках отмечается перегруженность.

Поэтому предлагается дать возможность проводить профилактические прививки не только в государственных, но и в частных медорганизациях. Порядок проведения прививок будет установлен кабинетом министров.

«Это создаст условия для более эффективной системы вакцинации, устранит административные барьеры для граждан и повысит уровень охвата профилактическими прививками, что будет способствовать улучшению эпидситуации в стране», — считают в Минздраве.

Напомним, в республике проводят дебюрократизацию госорганов. В пакет ключевых предложений вошли и вопросы передачи на аутсорсинг проведения календарных прививок и оказания услуг в сфере лечения онкологических заболеваний.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324258/
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