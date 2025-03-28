За организацию массовых беспорядков в Узбекистане теперь будут сажать в тюрьму

В Узбекистане за организацию массовых беспорядков ввели уголовную ответственность. Об этом сообщает Министерство юстиции.

Отмечается, что президент Шавкат Мирзиеев подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за прохождение обучения для совершения массовых беспорядков и финансирование их организации.

От уголовной ответственности может быть освобожден гражданин, который добровольно сообщит органам власти о готовящихся беспорядках, поможет раскрытию совершенного преступления, а также активно содействует выявлению других лиц, попадающий под действие закона.

Действующее законодательство предусматривает уголовную ответственность за организацию массовых беспорядков, активное участие в них и применение насилия в отношении граждан.

Документом устанавливается уголовная ответственность за прохождение обучения в целях совершения массовых беспорядков и финансирование их организации.

За этот вид преступления теперь предусмотрено наказание в виде штрафа от 300 до 600 базовых расчетных величин (от 112,5 миллиона до 225 миллионов сумов), исправительных работ сроком до 3 лет или лишения свободы на срок от 5 до 7 лет.

Организация или финансирование массовых беспорядков, сопровождающихся насилием над личностью, погромами, поджогами, повреждением или уничтожением имущества, сопротивлением представителю власти с применением или угрозой применения оружия либо других предметов, используемых в качестве оружия, а равно активное участие в массовых беспорядках предусматривает уголовное наказание в виде тюремного срока от 10 до 15 лет.

Закон вступил в силу 27 марта 2025 года.