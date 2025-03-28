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Общество

За сжигание тростника на полях и вблизи водоемов грозит штраф — Минприроды

На территории города Бишкека и Аламединского района Чуйской области возникают экологические проблемы, связанные с сжиганием тростника и сухой травы по берегам водоемов и на полях. Об этом сообщило Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора.

Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора
Фото Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора. Сжигание тростника
По его данным, преднамеренное сжигание сухостоя наносит серьезный ущерб экосистеме (погибают растения и дикие животные), загрязняется воздух и отрицательно сказывается на здоровье людей.

Представители управления службы экологического и технического надзора предупреждают: нарушителей оштрафуют за незаконные поджоги.

По законодательству на физических лиц, сжигающих различные отходы, листья и синтетические отходы, налагается штраф в размере 7,5 тысячи сомов, на юридических — 23 тысячи сомов.

Министерство призывает в случае обнаружения фактов поджога немедленно сообщать на горячую линию по номеру 108.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324243/
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