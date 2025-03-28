На территории города Бишкека и Аламединского района Чуйской области возникают экологические проблемы, связанные с сжиганием тростника и сухой травы по берегам водоемов и на полях. Об этом сообщило Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора.

Фото Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора. Сжигание тростника

По его данным, преднамеренное сжигание сухостоя наносит серьезный ущерб экосистеме ( погибают растения и дикие животные), загрязняется воздух и отрицательно сказывается на здоровье людей.

Представители управления службы экологического и технического надзора предупреждают: нарушителей оштрафуют за незаконные поджоги.

По законодательству на физических лиц, сжигающих различные отходы, листья и синтетические отходы, налагается штраф в размере 7,5 тысячи сомов, на юридических — 23 тысячи сомов.

Министерство призывает в случае обнаружения фактов поджога немедленно сообщать на горячую линию по номеру 108.