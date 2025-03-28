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Общество

В Бишкеке в 2024-м по «Депозиту молодого учителя» выплатили 7,6 миллиона сомов

В 2024 году в Бишкеке 59 участникам программы «Депозит молодого учителя» выплатили 7 миллионов 650,5 тысячи сомов. Об этом говорится в материалах столичной мэрии.

Отмечается, что за период работы программы в ней приняли участие 560 педагогов.

Конкурс проходит ежегодно в два этапа — тестирование и собеседование. В декабре 2024 года провели очередной конкурс, из 125 учителей, подавших заявки, отобрали 100 специалистов.

«На них открывается счет в банке, на который ежемесячно в течение трех лет поступает по 3-3,5 тысячи сомов, и по истечении трех лет они получат общую сумму. Это дает материальную мотивацию оставаться в школе», — отмечают в муниципалитете.

В Бишкеке в основном не хватает учителей естественно-научного цикла — физики, химии, биологии, географии, а также математики и русского языка.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324214/
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