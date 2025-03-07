Депозит молодого учителя помогает мотивировать специалистов в бишкекских школах

В Бишкеке в основном не хватает учителей естественно-научного цикла — физики, химии, биологии, географии, а также математики и русского языка. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила завотделом департамента образования мэрии города Бишкека Гульмира Акматова.

По ее словам, высокая нагрузка ведет к выгоранию учителя.

«На педагогические факультеты не идут учиться городские ребята. Думаю, это вопрос к вузам. Они должны вести усиленную профориентационную работу в регионах и областных центрах по привлечению выпускников», — сказала Гульмира Акматова.

В Бишкеке работает программа «Депозит молодого учителя». Конкурс проходит ежегодно в два этапа — тестирование и собеседование.

«Здесь мы сталкиваемся с молодыми специалистами разного уровня профподготовки. В декабре 2024 года провели конкурс, подали заявки 125 учителей, из них прошли 100 специалистов. Начиная с этого года, на них открывается счет в банке, на который ежемесячно в течение трех лет поступает по 3-3,5 тысячи сомов, и по истечении трех лет они получат общую сумму. Это дает материальную мотивацию оставаться в школе», — отметила Гульмира Акматова.

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По ее словам, одна из столичных школ составила договор с КРСУ, студенты которого, начиная с первого курса, постоянно посещают уроки по предметам естественно-математического цикла.

«Многим студентам нравится — они видят разных учителей и разные подходы к ведению уроков. У них появляется особый интерес и любовь к этой профессии. В течение пяти лет, пока учатся, они закрепляются за этой школой. Я бы советовала и другим образовательным организациям такую модель», — сказала представитель департамента образования.